سياسة
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فيدان يعزّي قادة حماس في مراسم تشييع إسماعيل هنية بالدوحة
قدّم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الجمعة، تعازيه لقادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.
فيدان يعزّي قادة حماس في مراسم تشييع إسماعيل هنية بالدوحة
فيدان يعزّي قادة حماس في الدوحة / صورة: الخارجية التركية / وزارة الخارجية التركية
2 أغسطس 2024

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في منشورٍ لها على إكس، أن "الوزير فيدان قدّم تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحماس بالوكالة، خالد مشعل"، وأضافت أن عبد السلام وهمام، نجلي إسماعيل هنية، حضرا أيضاّ لقاء فيدان ومشعل بالدوحة التي وصل إليها الوزير التركي للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحماس.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران استشهاد هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من حماس وإيران بالردّ على اغتيال هنية، بينما تتواصل اتصالات ومساعي دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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