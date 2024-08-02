وأعلنت الخطوط الجوية الهندية، اليوم الجمعة، عبر منصة إكس تعليق الرحلات المقررة من تل أبيب وإليها بأثر فوري، بينما ذكر متحدثان باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية وشركتها التابعة للخطوط الجوية الدولية السويسرية، أن الشركتين ألغتا جميع رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها بداية من أمس الخميس وحتى الثامن من أغسطس/آب الجاري.

بدورها، قالت شركة "إيتا" الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها، "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولضمان سلامة ركابها وطواقمها"، وأضافت أنه سيجري تعليق الرحلات حتى السادس من أغسطس/آب الجاري.

والأربعاء الماضي، قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران، إنها علّقت رحلاتها إلى تل أبيب لأسباب أمنية، وأضافت أنها تقيم خطواتها التالية مضيفة: "نواصل مراقبة الوضع من كثب، وسنتخذ القرارات بشأن استئناف الخدمة مع التركيز على سلامة عملائنا وأطقمنا".

وبدأت شركات طيران إلغاء رحلاتها أو تعليقها منذ هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً يوم السبت الماضي في هضبة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل، واغتيال إسرائيل إسماعيل هنية في طهران، والمسؤول في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وجاء تعليق رحلات الطيران بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.