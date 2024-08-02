سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد اغتيال هنية وشكر.. شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
أعلن العديد من شركات الطيران العالمية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة، تضمنت تعليق الرحلات إلى إسرائيل لأيام عدة، عقب استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ومقتل القيادي في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر.
بعد اغتيال هنية وشكر.. شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
شركات طيران دولية تعلق رحلاتها إلى تل أبيب- أرشيف / Others
2 أغسطس 2024

وأعلنت الخطوط الجوية الهندية، اليوم الجمعة، عبر منصة إكس تعليق الرحلات المقررة من تل أبيب وإليها بأثر فوري، بينما ذكر متحدثان باسم مجموعة لوفتهانزا الألمانية وشركتها التابعة للخطوط الجوية الدولية السويسرية، أن الشركتين ألغتا جميع رحلات الركاب والبضائع من تل أبيب وإليها بداية من أمس الخميس وحتى الثامن من أغسطس/آب الجاري.

بدورها، قالت شركة "إيتا" الإيطالية للطيران في بيان على موقعها الإلكتروني، إنها علقت رحلاتها من تل أبيب وإليها، "بسبب التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ولضمان سلامة ركابها وطواقمها"، وأضافت أنه سيجري تعليق الرحلات حتى السادس من أغسطس/آب الجاري.

والأربعاء الماضي، قالت شركة "يونايتد إيرلاينز" الأمريكية للطيران، إنها علّقت رحلاتها إلى تل أبيب لأسباب أمنية، وأضافت أنها تقيم خطواتها التالية مضيفة: "نواصل مراقبة الوضع من كثب، وسنتخذ القرارات بشأن استئناف الخدمة مع التركيز على سلامة عملائنا وأطقمنا".

وبدأت شركات طيران إلغاء رحلاتها أو تعليقها منذ هجوم أسفر عن مقتل 12 شخصاً يوم السبت الماضي في هضبة الجولان السوري التي تحتلها إسرائيل، واغتيال إسرائيل إسماعيل هنية في طهران، والمسؤول في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وجاء تعليق رحلات الطيران بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us