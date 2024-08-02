سياسة
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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على شمال قطاع غزة وجنوبه
استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، جراء تواصل غارات طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على شمال قطاع غزة وجنوبه
شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة في اليوم الـ301 من العدوان / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية "وفا" باستقبال مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة طفلة شهيدة و4 إصابات، بعد قصف الاحتلال منزلاً بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة. كما أعلنت طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين أربعة شهداء و12 مصاباً من شقة سكنية، قصفتها طائرات الاحتلال في عمارة "أبو هاشم" في شارع الجلاء.

وفي غزة أيضاً، شنّ طيران الاحتلال غارات عنيفة في محيط شارع 8 وحي الصبرة جنوباً، كما اندلع حريق في أرض زراعية جراء قصف الاحتلال محيط دوار أبو عيدة. كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في "أرض المفتي" شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي خان يونس جنوباً، استشهدت مواطنة، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في منطقة السطر الغربي في المدينة، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة. كما أصيب 7 فلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً في منطقة معن شرقي خان يونس.

وقصفت مدفعية الاحتلال المنطقة الغربية من مدينة رفح جنوبي القطاع، وشرق عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية شمالي غزة، والمناطق الشمالية لمخيم النصيرات.

ومساء الخميس، استشهد 4 مدنيين فلسطينيين وأصيب آخرون، جراء غارة شنتها طائرة الاحتلال على شقة سكنية في مدينة غزة. وأفاد جهاز الدفاع المدني عبر منصة تليغرام، بأن طواقمه انتشلت 4 شهداء وعدداً من الجرحى بعد استهداف طائرات حربية للاحتلال شقة سكنية، تعود لعائلة أبو هاشم في شارع الجلاء شمال غربي مدينة غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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