وأضاف ألطون في منشور على حسابه في منصة إكس، أنّ "تركيا أثبتت مرة أخرى أنها قوة دبلوماسية وازنة، تميزها شراكات خاصة مع مختلف البلدان في العالم".

وقال، إن تركيا تواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار على الساحة الدولية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل الفترة الحالية، التي تعيش توترات متصاعدة في المنطقة.

وفيما يتعلق بوساطة أنقرة في إنجاح عملية تبادل السجناء بين 7 دول، أشار رئيس دائرة الاتصال إلى أن "تركيا سهلت أكبر عملية تبادل للأسرى في الفترة الأخيرة، التي شملت تبادل 26 فرداً من سبع دول مختلفة".

وأوضح أنّ الاستخبارات التركية أنشأت قنوات للحوار والوساطة لهذه "العملية التاريخية، التي شملت بعض الخصوم العالميين"، وهو ما أظهرت فيه تركيا أنها قادرة على التحدث إلى أطراف مختلفة شريكاً جديراً بالثقة وموثوقاً به.

وختم ألطون بيانه بالقول، إنّ تركيا ستظلّ ملتزمة الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة في جميع أشكال الصراع الدولي، وتتخذ حالياً تدابير لإنشاء منصات مشتركة، من شأنها تسهيل مشاركة جميع الأطراف وتنفيذ أنشطة الوساطة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات.

وأفادت الخارجية التركية في بيان بأنه جرى أمس الخميس تنفيذ عملية التبادل "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".

وأوضح البيان أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة للتبادل، جرى تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية والتخطيط اللوجستي من الاستخبارات التركية"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية".