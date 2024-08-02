سياسة
3 دقيقة قراءة
ألطون: تركيا قوة دبلوماسية وازنة مساهمة بتحقيق الاستقرار على الساحة الدولية
أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن تركيا تواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار على الساحة الدولية، في ظل الفترة الحالية التي تعيش توترات متصاعدة في المنطقة، وذلك عقب وساطة أنقرة في إنجاح عملية تبادل السجناء بين 7 دول.
ألطون: تركيا قوة دبلوماسية وازنة مساهمة بتحقيق الاستقرار على الساحة الدولية
فخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وأضاف ألطون في منشور على حسابه في منصة إكس، أنّ "تركيا أثبتت مرة أخرى أنها قوة دبلوماسية وازنة، تميزها شراكات خاصة مع مختلف البلدان في العالم".

وقال، إن تركيا تواصل المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار على الساحة الدولية تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، في ظل الفترة الحالية، التي تعيش توترات متصاعدة في المنطقة.

وفيما يتعلق بوساطة أنقرة في إنجاح عملية تبادل السجناء بين 7 دول، أشار رئيس دائرة الاتصال إلى أن "تركيا سهلت أكبر عملية تبادل للأسرى في الفترة الأخيرة، التي شملت تبادل 26 فرداً من سبع دول مختلفة".

وأوضح أنّ الاستخبارات التركية أنشأت قنوات للحوار والوساطة لهذه "العملية التاريخية، التي شملت بعض الخصوم العالميين"، وهو ما أظهرت فيه تركيا أنها قادرة على التحدث إلى أطراف مختلفة شريكاً جديراً بالثقة وموثوقاً به.

وختم ألطون بيانه بالقول، إنّ تركيا ستظلّ ملتزمة الحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة في جميع أشكال الصراع الدولي، وتتخذ حالياً تدابير لإنشاء منصات مشتركة، من شأنها تسهيل مشاركة جميع الأطراف وتنفيذ أنشطة الوساطة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات.

وأفادت الخارجية التركية في بيان بأنه جرى أمس الخميس تنفيذ عملية التبادل "الأكثر شمولاً في الفترة الأخيرة، والتي شملت تبادل 26 فرداً في سجون سبع دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة".

وأوضح البيان أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه "منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة للتبادل، جرى تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية والتخطيط اللوجستي من الاستخبارات التركية"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us