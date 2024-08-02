وفي وقت سابق الجمعة، قدّم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تعازيه لقادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، باغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في منشورٍ لها على إكس، أن "الوزير فيدان قدّم تعازيه لرئيس المكتب السياسي لحماس بالوكالة، خالد مشعل"، وأضافت أن عبد السلام وهمام، نجلي إسماعيل هنية، حضرا أيضاً لقاء فيدان ومشعل بالدوحة، التي وصل إليها الوزير التركي للمشاركة في مراسم تشييع رئيس المكتب السياسي لحماس.

واتخذت السلطات القطرية تدابير مشدّدة لتأمين مراسم تشييع هنية، الذي اغتيل في العاصمة الإيرانية طهران. وتشكلت طوابير طويلة في مطار حمد الدولي بالعاصمة الدوحة منذ ساعات ليلة أمس لحضور مراسم التشييع التي ستقام بمشاركة مسؤولين من عديد من الدول.

وأُغلقت بعض الشوارع الرئيسية والفرعية في الدوحة أمام حركة المرور، وسط اتخاذ الشرطة تدابير أمنية شديدة، وخاصة في جامع محمد بن عبد الوهاب، الذي ستقام صلاة الجنازة فيه عقب صلاة الجمعة ومحيطه.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران استشهاد هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من حماس وإيران بالردّ على اغتيال هنية، بينما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.