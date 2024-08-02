سياسة
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بحضور رسمي وشعبي.. إقامة صلاة الجنازة على الشهيد هنية في الدوحة
أُقيمت صلاة الجنازة، اليوم الجمعة على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية وحارسه وسيم أبو شعبان، في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة القطرية الدوحة.
بحضور رسمي وشعبي.. إقامة صلاة الجنازة على الشهيد هنية في الدوحة
القيادي في حركة حماس خليل الحية يؤم المصلين في صلاة الغائب على الشهيد إسماعيل هنية بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالدوحة / صورة: TRT Arabi
2 أغسطس 2024

وأمّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية آلاف المصلين في صلاة الجنازة على هنية وحارسه، التي شهدت حضوراً رسمياً وشعبياً كثيفَين.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الشيخ محمد حسن المريخي خطيب الجمعة التي شهدها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالمسجد ذاته بالرحمة لإسماعيل هنية، وبأن يتقبله الله "شهيداً".

وقال المريخي في خطبته: "رحم الله إسماعيل هنية وكتبه في زمرة الشهداء".

وأكد خطيب الجمعة أن "قضية فلسطين قضية كل المسلمين تجمع كلمتهم وتوحد صفهم"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين ضحوا تضحيات عز نظيرها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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