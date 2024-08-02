وأمّ عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية آلاف المصلين في صلاة الجنازة على هنية وحارسه، التي شهدت حضوراً رسمياً وشعبياً كثيفَين.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الشيخ محمد حسن المريخي خطيب الجمعة التي شهدها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بالمسجد ذاته بالرحمة لإسماعيل هنية، وبأن يتقبله الله "شهيداً".

وقال المريخي في خطبته: "رحم الله إسماعيل هنية وكتبه في زمرة الشهداء".

وأكد خطيب الجمعة أن "قضية فلسطين قضية كل المسلمين تجمع كلمتهم وتوحد صفهم"، مشيراً إلى أن "الفلسطينيين ضحوا تضحيات عز نظيرها".