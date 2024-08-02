سياسة
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تركيا تحجب الوصول إلى "إنستغرام" بسبب الرقابة على المحتوى الفلسطيني
أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية في بيان، اليوم الجمعة، حجب الوصول إلى تطبيق "إنستغرام"، بينما لم يذكر البيان تفاصيل أكثر بشأن خلفيات القرار ومدة تنفيذه، إلا أن مصادر أفادت أنه بسبب رقابة المنصة على المحتوى الفلسطيني.
تركيا تحجب الوصول إلى "إنستغرام" بسبب الرقابة على المحتوى الفلسطيني
تركيا تحجب الوصول إلى "إنستغرام" بسبب الرقابة على المحتوى الفلسطيني   / صورة: Getty images
2 أغسطس 2024

وأفادت مصادر مطلعة على الأمر بأن الوصول إلى إنستغرام توقف صباح اليوم الجمعة، بسبب إزالة محتوى متعلق برئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في انتهاك للوائح الناظمة بهذا الشأن والمتعلقة بحرية النشر والتعبير.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، الأربعاء، انتقد فيها المنصة بسبب ما وصفه بقرارها منع منشورات التعازي في استشهاد إسماعيل هنية، وأضاف: "سندافع عن حرية التعبير ضد هذه المنصات، التي أظهرت مرات عديدة أنها في خدمة نظام الظلم الاستغلالي العالمي".

ونُكست اليوم الجمعة الأعلام التركية في جميع ولايات البلاد والبعثات الدبلوماسية لأنقرة في الخارج، إثر الحداد الوطني، الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إسماعيل هنية.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران استشهاد هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من حماس وإيران بالردّ على اغتيال هنية، بينما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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