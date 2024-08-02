سياسة
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تركيا.. إقامة صلاة الغائب في المساجد وتنكيس الأعلام حداداً على هنية
نُكست اليوم الجمعة الأعلام التركية في كافة ولايات البلاد والبعثات الدبلوماسية لأنقرة في الخارج، إثر الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
تركيا.. إقامة صلاة الغائب في المساجد وتنكيس الأعلام حداداً على هنية
أداء صلاة الغائب على إسماعيل هنية في مسجد آية صوفيا بإسطنبول / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وبعد صلاة الجمعة، شهدت ولايات عدة في تركيا على رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة، إقامة صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أردوغان أن اليوم الجمعة هو "يوم حداد وطني" على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، جاء ذلك في منشور للرئيس التركي على منصة إكس، أرفقه بالمرسوم الرئاسي الصادر بهذا الشأن.

وقال أردوغان: "تعبيراً عن دعمنا للقضية الفلسطينية وتضامننا مع الأشقاء الفلسطينيين، جرى إعلان يوم حداد وطني غداً (الجمعة) على استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية"، وأضاف: "أترحم على إسماعيل هنية وجميع الشهداء الفلسطينيين وأتقدم باسمي واسم شعبي بخالص التعازي للشعب الفلسطيني".

وصباح الأربعاء أعلنت حماس وإيران استشهاد هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وتوعدتا بالرد على عملية الاغتيال، فيما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية فيما تشن إسرائيل، بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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