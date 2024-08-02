وتحدث خطباء المساجد عن هنية ومواقفه بدعم الوحدة الوطنية ودوره في تعزيز صمود الفلسطينيين، ومشاركته الاجتماعية الفاعلة بالقطاع، ومشاركة العائلات أفراحها وأحزانها، وحضوره الدائم في المناسبات كافة.

وأقيمت في طهران الخميس، مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية، قبل نقل جثمانه إلى الدوحة وإقامة صلاة الجنازة عليه، ودفنه فيها اليوم الجمعة.

والخميس، دعت حركة حماس إلى خروج "مسيرات غضب وتنديد بجريمة اغتيال هنية، بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وأداء صلاة الغائب على روحه، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء، تنديداً بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".

وصباح الأربعاء، أعلنت "حماس" وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من "حماس" وإيران بالرد على اغتيال هنية، بينما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة، خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.