سياسة
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مئات الآلاف يقيمون صلاة الغائب على هنية بمساجد ومخيمات غزة
أدت مئات آلاف المصلين في مدن قطاع غزة، اليوم الجمعة، صلاة الغائب على رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الذي استشهد الأربعاء في طهران، وخيمت أجواء الحزن داخل مساجد ومخيمات النازحين بقطاع غزة.
مئات الآلاف يقيمون صلاة الغائب على هنية بمساجد ومخيمات غزة
مئات الآلاف يقيمون صلاة الغائب على هنية بمساجد ومخيمات غزة / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وتحدث خطباء المساجد عن هنية ومواقفه بدعم الوحدة الوطنية ودوره في تعزيز صمود الفلسطينيين، ومشاركته الاجتماعية الفاعلة بالقطاع، ومشاركة العائلات أفراحها وأحزانها، وحضوره الدائم في المناسبات كافة.

وأقيمت في طهران الخميس، مراسم تشييع رسمية وشعبية لهنية، قبل نقل جثمانه إلى الدوحة وإقامة صلاة الجنازة عليه، ودفنه فيها اليوم الجمعة.

والخميس، دعت حركة حماس إلى خروج "مسيرات غضب وتنديد بجريمة اغتيال هنية، بعد صلاة الجمعة، في كل المساجد، وأداء صلاة الغائب على روحه، وفاءً له ولرسالته ولدماء الشهداء، تنديداً بجريمة الاغتيال الجبانة، وإدانة لتواصل حرب الإبادة ضد شعبنا في قطاع غزة، ودفاعاً عن أرضنا وقدسنا والمسجد الأقصى المبارك".

وصباح الأربعاء، أعلنت "حماس" وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية، استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من "حماس" وإيران بالرد على اغتيال هنية، بينما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة، خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وبينما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء ذلك، ألمح رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن اغتيال هنية.

وبدعم أمريكي، تشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمّرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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