سياسة
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تركيا تعلن توقيف 99 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي
ألقت السلطات التركية القبض على 99 شخصاً يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.
تركيا تعلن توقيف 99 شخصاً للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي
قوات الأمن التركية تداهم مواقع لأشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي / Others
2 أغسطس 2024

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، في منشور على منصة إكس، اليوم الجمعة، إن المشتبهين جرى توقيفهم في عمليات متزامنة في 26 ولاية منها إسطنبول وأنقرة وإزمير.

وأشار إلى أن العمليات استمرت 3 أيام من مديريات الأمن في الولايات وبالتنسيق مع دائرتَي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المديرية العامة للأمن.​​​​​​​

وتكافح تركيا منذ سنوات طويلة التنظيمات الإرهابية في المنطقة التي تعمل على ترويع المدنيين وتهجيرهم، سواء داخل البلاد وخارجها، بما في ذلك تنظيمات داعش وكولن وPKK/YPG/PYD وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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