ونُكست اليوم الجمعة، الأعلام التركية في كل ولايات البلاد والبعثات الدبلوماسية لأنقرة في الخارج، إثر الحداد الوطني الذي أعلنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وبعد صلاة الجمعة، شهدت ولايات عدة في تركيا على رأسها إسطنبول والعاصمة أنقرة، إقامة صلاة الغائب على هنية.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران تَعرُّض هنية للاغتيال بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وتوعدت حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع في المنطقة.

وجاء اغتيال هنية فيما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.