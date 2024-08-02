وذكر بيرقدار، في تصريحات صحفية على متن السفينة خلال عبورها مضيق البوسفور بإسطنبول باتجاه البحر الأسود، أن "عبد الحميد خان" رابع سفن أسطول التنقيب التركي، وهي من الجيل السابع لسفن التنقيب، ونفذت بـ3 عمليات تنقيب في المياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأضاف أن تركيا تمتلك أحد أساطيل التنقيب الأكثر تطوراً حول العالم، مشيراً إلى أنهم يخططون للتنقيب عبر "عبد الحميد خان" في عدة مواقع شرق ووسط وغربي البحر الأسود، طيلة الأسابيع المقبلة.

وأفاد الوزير التركي بأنهم بصدد العثور على اكتشافات نفط وغاز جديدة في البحر الأسود. وستنقب سفينة "عبد الحميد خان" قبل مباشرتها التنقيب في المواقع الجديدة، في حقل غاز "صقاريا" الذي سبق وأعلنت تركيا اكتشاف كميات كبيرة من الغاز الطبيعي فيه.

يُذكر أنه في أغسطس/آب 2020، اكتشفت شركة البترول التركية كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب، وعند اكتمال التنقيب جرى تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب.

وفي يونيو/حزيران 2021، اكتُشف احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب ليبلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى تحديث الاحتياطي المذكور ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة تقييم من مؤسسة DeGolyer & MacNaughton المستقلة، وأُعلن أيضاً عن اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد، ليبلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.​​​​​​​