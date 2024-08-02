سياسة
3 دقيقة قراءة
فيدان يتوجه السبت إلى إثيوبيا لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
يتوجه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، غداً السبت، إلى إثيوبيا لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء آبي أحمد، ووزير الخارجية تاي أسقي سيلاسي، ومن المقرر مناقشة العلاقات الثنائية والمصالحة بين إثيوبيا والصومال وقضايا إقليمية.
فيدان يتوجه السبت إلى إثيوبيا لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية
فيدان يزور إثيوبيا السبت لإجراء مباحثات مع مسؤوليها / صورة: AA 
2 أغسطس 2024

والعلاقات الدبلوماسية بين البلدين لها مكانة مهمة في السياسة التركية وشراكتها مع إفريقيا، وتعود تلك العلاقات إلى ما قبل تأسيس الجمهورية، وافتتحت تركيا سفارتها في أديس أبابا عام 1926، والسفارة الإثيوبية في أنقرة عام 1933، فيما أُغلقت عام 1984 بسبب تغير النظام في البلاد، قبل افتتاحها مجدداً عام 2006.

وتتعمق العلاقات التركية-الإثيوبية عبر اتصالات منتظمة وزيارات متبادَلة على أساس إيجابي وعلاقات ودية، ويبلغ حجم التجارة الذي كان يقارب 27 مليون دولار عام 2000، نحو 345 مليون دولار في 2023 مع استهداف الوصول إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتعد تركيا من الدول الأربع الأولى في إثيوبيا من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وشاركت 70 شركة إثيوبية و250 شركة تركية في منتدى العمل التركي الإثيوبي الذي عُقد في إسطنبول شهر مايو/أيار 2024.

وتدهورت العلاقات بين إثيوبيا والصومال الجارتين منذ إبرام أديس أبابا اتفاقاً مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديداً لحسن الجوار وانتهاكاً لسيادته"، كما استدعى سفيره في إثيوبيا عقب إعلان الاتفاق. ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلةً إنه "لن يؤثر في أي حزب أو دولة".

وفقدت إثيوبيا موانيها على البحر الأحمر في أوائل التسعينيات بعد حرب الاستقلال الإريترية التي استمرت من عام 1961 حتى استقلال إريتريا عام 1991. ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، على أنه كيان مستقل إدارياً وسياسياً وأمنياً، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.​​​​​​​

وأشارت مصادر دبلوماسية تركية إلى أن الرئيس رجب طيب أردوغان استقبل الممثل الخاص لرئيس الوزراء الإثيوبي مولاتو تشومي فيرتو، ووزير الخارجية سيلاسيا، حيث شهد اللقاء طلب إثيويبا دعم تركيا في خلافها مع الصومال.

وبدأت تركيا مبادرات الوساطة في إطار تعليمات الرئيس أردوغان، حيث التقى وزير الخارجية هاكان فيدان، في هذا الإطار نظيريه الإثيوبي والصومالي في أنقرة في 1 يوليو/تموز الماضي، وفقاً للمصادر، وأظهر الوزيران الإثيوبي والصومالي عقب الاجتماع، نيتهما التوصل إلى حل وتعهَّدا بعقد جولة مفاوضات ثانية في 2 سبتمبر/أيلول المقبل في العاصمة أنقرة، حسب المصادر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us