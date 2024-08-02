سياسة
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مطالبة المانحين بدعم عاجل.. الأمم المتحدة تُحذر من اتساع المجاعة في السودان
دعت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، المانحين الدوليين إلى زيادة دعمهم المالي "بشكل عاجل" لمنع حدوث انتشار المجاعة في السودان على نطاق واسع.
مطالبة المانحين بدعم عاجل.. الأمم المتحدة تُحذر من اتساع المجاعة في السودان
الأمم المتحدة تدعو المانحين الدوليين إلى زيادة دعمهم المالي لمنع حدوث مجاعة في السودان / صورة: Reuters
2 أغسطس 2024

وأكدت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنت نكويا سلامي، في بيان، "الحاجة إلى التدخل العاجل في ظل تأكيد الخبراء ظروف المجاعة" في السودان، مضيفةً: "نناشد المجتمع الإنساني بالسودان توفير الموارد العاجلة والوصول الإنساني دون عوائق، عقب تقرير جديد يؤكد وجود ظروف مجاعة محلية في شمال دارفور".

وأوضحت المنسقة الأممية أن التقرير "يعكس خطورة الوضع الإنساني على الأرض"، مشيرةً إلى أن الأزمة في السودان "من صنع الإنسان، ويمكن حلها إذا التزم جميع الأطراف وأصحاب المصلحة مسؤولياتهم والتزاماتهم تجاه السكان المحتاجين"، مؤكدةً أن "استمرار الصراع تسبب في النزوح وتعطيل الخدمات الأساسية وتدمير سبل العيش وتقييد الوصول الإنساني بشدة".

وتابعت: "لمنع المجاعة واسعة النطاق من الانتشار، يتعين على المانحين زيادة دعمهم المالي بشكل عاجل، مع استخدام الوسائل الدبلوماسية للدفع نحو فتح الوصول الإنساني"، مضيفةً: "إذا لم يحدث ذلك، فسوف نشهد وضعاً أكثر كارثية".

وذكر بيان المكتب الأممي أن "ظروف المجاعة مستمرة في مخيم زمزم للنازحين بدءاً من يونيو/حزيران الماضي، ومن المرجح أن تستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل"، ورجح أن يواجه الناس "ظروفاً مماثلة في منطقة أخرى معرَّضة لخطر المجاعة".

وأضاف: "من المعقول أن تؤثر ظروف مماثلة في مواقع أخرى للنازحين داخلياً في منطقة الفاشر بشمال دارفور، خصوصاً مخيمي أبو شوك والسلام"، مشيراً إلى أن "السودان يواجه أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي، إذ يعاني أكثر من نصف سكانه من الجوع الحاد، ويشمل ذلك أكثر من 8.5 مليون شخص يواجهون مستويات طارئة من الجوع"، بالإضافة إلى أكثر من 755 ألف شخص في ظروف كارثية في دارفور وجنوب وشمال كردفان والنيل الأزرق والجزيرة والخرطوم.

والخميس، ذكر تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (فريق من كبار الخبراء الدوليين المستقلين في مجال الأمن الغذائي والتغذية والوفيات)، أن "الصراع المستمر في السودان عاق بشدة وصول المساعدات الإنسانية ودفع بمخيم زمزم للنازحين (بولاية شمال دارفور) إلى براثن المجاعة".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حرباً خلّفت نحو 18 ألفاً و800 قتيل ونحو 10 ملايين نازح ولاجئ، وسط ازدياد دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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