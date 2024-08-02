سياسة
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باريس ترحب بعملية تبادل السجناء بين الدول الـ7 التي نسقتها تركيا
رحبت فرنسا بعملية تبادل السجناء بين الدول الـ7 التي نسقتها الاستخبارات التركية وجرت في العاصمة أنقرة، أمس الخميس.
باريس ترحب بعملية تبادل السجناء بين الدول الـ7 التي نسقتها تركيا
باريس / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة، إن فرنسا "تشاطر العائلات والحكومات الحليفة مشاعرها بعد تبادل عديد من الأشخاص، ومن بينهم المنشق الروسي إيليا ياشين، في روسيا".

وأضاف البيان أن "فرنسا تعرب عن ارتياحها، خصوصاً بالنظر إلى ظروف الاحتجاز التي تعرض لها هؤلاء الأشخاص والمخاطر التي تهدد صحتهم".

وأعلنت وزارة الخارجية التركية، مساء الخميس، تنفيذ أكبر عملية تبادل لسجناء بين 7 دول مختلفة بالعاصمة أنقرة، تحت إشراف جهاز الاستخبارات. وأفادت بأن عملية التبادل شملت 26 فرداً في سجون 7 دول مختلفة، هي الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا وبيلاروسيا، في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت أنه جرى نقل "26 شخصاً إلى تركيا على متن 7 طائرات، 2 من الولايات المتحدة، وواحدة من كل من ألمانيا وبولندا وسلوفينيا والنرويج وروسيا"، مضيفاً أنه "جرى نقل 10 رهائن، بينهم طفلان إلى روسيا، و13 رهينة إلى ألمانيا، و3 رهائن إلى الولايات المتحدة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "منذ بداية عملية التفاوض حتى اللحظة الأخيرة للتبادل، جرى تنفيذ جميع الإجراءات الأمنية والتخطيط اللوجيستي من الاستخبارات التركية"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل إسهاماتها لضمان السلام والاستقرار على الساحة الدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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