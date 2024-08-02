وذكرت الوكالة الأممية، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك. أن "الوضع في الضفة الغربية يتدهور يوماً بعد يوم، فمخيما نور شمس وطولكرم (شمال) يعانيان نقص المياه وانقطاع الكهرباء".

وأوضحت أن عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي "مستمرة وتسبب الدمار وتهدد حياة المواطنين"، داعيةً إلى إنهاء "الحرب الصامتة" ضد الضفة.

وتزامناً مع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة الغربية، خصوصاً في محافظاتها الشمالية.

وخلَّفت عشرات العمليات العسكرية الإسرائيلية دماراً كبيراً في البنية التحتية لمدينتي جنين ومخيمها وطولكرم ومخيميها، بما في ذلك أعمال حفر وتخريب لشبكات الطرق والمياه والكهرباء والصرف الصحي.

وبالتزامن مع حربه على غزة، صعَّد جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، فقتل 594 فلسطينياً بينهم 144 طفلاً وأصاب 5 آلاف و400، واعتقل 9 آلاف و890، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلَّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلةً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.