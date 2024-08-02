سياسة
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بعد اغتيال هنية.. وفد التفاوض الإسرائيلي يتجه إلى القاهرة السبت أو الأحد
قال إعلام عبري إن وفد التفاوض الإسرائيلي، يغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة، غداً السبت أو الأحد، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
بعد اغتيال هنية.. وفد التفاوض الإسرائيلي يتجه إلى القاهرة السبت أو الأحد
عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرة احتجاجية ضد حكومة نتنياهو / صورة: AFP
2 أغسطس 2024

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله مساء اليوم الجمعة، إن "فريق التفاوض سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت أو الأحد لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى".

ولم يصدر في المقابل، أي تعليق عن الوسيطين المصري والقطري ولا حركة حماس، بشأن استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، بخاصة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، ألقى بظلال سلبية على إمكانية ذلك.

والأربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، في منشور عبر منصة إكس، إن "نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد بغزة يدفع للتساؤل عن كيفية إجراء مفاوضات فيها طرف يقتل من يفاوضه"، مضيفاً أن "السلام الإقليمي والدولي بحاجة إلى شركاء جادين وموقف دولي ضد التصعيد والاستهتار بأرواح شعوب المنطقة".

كما تتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين بدورها أيضاً، نتنياهو بعرقلة المفاوضات وإمكانية التوصل إلى اتفاق، للحيلولة دون انهيار حكومته وفقدان منصبه.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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