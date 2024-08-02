سياسة
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استشهاد متطوع بالهلال الأحمر متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة
أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء الجمعة، استشهاد أحد متطوعيها متأثراً بإصابته قبل أسبوع برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
استشهاد متطوع بالهلال الأحمر متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال في الضفة
استشهاد متطوع بالهلال الأحمر متأثراً بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي / صورة: AA
2 أغسطس 2024

من جهتها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد المسعف المتطوع تامر جلال محمد صقر (21 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة قبل نحو أسبوع".

وقبل أسبوع اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم بلاطة "وسط إطلاق نار كثيف" مخلّفاً شهيدين وعشرات الجرحى وفق مصادر رسمية فلسطينية، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في الضفة، بما فيها القدس، إلى 595 شخصاً، خلال موجة التصعيد المتزامنة مع الحرب المدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 144 طفلاً، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح، ونحو 9 آلاف و890 معتقَلاً، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشنّ إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفَت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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