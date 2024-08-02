سياسة
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غارات إسرائيلية على بلدات سورية قرب حدود لبنان وأخرى تستهدف منطقة القصير
استهدفت غارة إسرائيلية مساء الجمعة، منطقة القصير الحدودية السورية قبالة قضاء الهرمل شرقي لبنان، مستهدفة نقطة عبور غير نظامية بين الأراضي السورية وقضاء الهرمل شرقي لبنان.
غارات إسرائيلية على بلدات سورية قرب حدود لبنان وأخرى تستهدف منطقة القصير
غارات إسرائيلية سابقة على مناطق في سوريا / صورة: Reuters
2 أغسطس 2024

وفي وقت سابق شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات سابقة ضربت محيط المنطقة ذاتها، بالإضافة إلى استهدافه عدة بلدات في سوريا محاذية للحدود اللبنانية. وأفاد مراسل الأناضول بأن الغارات استهدفت بلدات القصر وزيتا ومطربا وحوش السيد علي، بلا أنباء فورية عن وقوع إصابات.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنّها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفَت أكثر من 128 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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