سياسة
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تعزيزات عسكرية أمريكية للشرق الأوسط ومزيد من الدعم لإسرائيل
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" فجر السبت، إرسال تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، بما يشمل طائرات مقاتلة وبوارج ومدمرات حربية، وسط تصاعد التوترات بالمنطقة.
تعزيزات عسكرية أمريكية للشرق الأوسط ومزيد من الدعم لإسرائيل
وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط / صورة: AA
2 أغسطس 2024

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف احتمالية التصعيد الإقليمي من إيران أو شركائها ووكلائها". وأضافت أنه "تحقيقاً لهذه الغاية، أوعز وزير الدفاع لويد أوستن بإجراء تعديلات على وضع القوات الأمريكية بهدف تعزيز حمايتها، وزيادة الدعم الدفاعي لإسرائيل، وضمان استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع مختلف الاحتمالات".

ولفتت إلى أن هذه التعديلات شملت "إرسال سرب مقاتلات إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط لتعزيز القدرة على الدفاع الجوي"، كما شملت التعديلات، وفق البيان، "إرسال مزيد من المدمرات والبوارج القادرة على الدفاع ضد الصواريخ الباليستية إلى منطقتَي القيادة الأوروبية والقيادة المركزية الأمريكية".

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية أن أوستن أمر بإرسال حاملة الطائرات أبراهام لينكولن لتعويض حاملة الطائرات تيودور روزفلت في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الهدف من إرسالها هو الحفاظ على وجود قوة ضاربة في الشرق الأوسط على حد تعبيره.

وفي وقت سابق الجمعة، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مسؤولاً عسكريّاً لم تسمِّه، قوله إن واشنطن تستعد لإرسال طائرات حربية إضافية إلى الشرق الأوسط بسبب تهديدات إيران ووكلائها بشنّ هجوم على إسرائيل ردّاً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

في سياق متصل قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي الجمعة، إن وزارة الدفاع "البنتاغون" تستعدّ لإرسال دعم عسكري إضافي إلى إسرائيل لصد أي هجوم إيراني محتمَل، وأضاف في تصريح لقناة CNN أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، ملف إرسال جنود إضافيين إلى إسرائيل لمواجهة التهديدات الإيرانية.

وأبلغ وزير الدفاع الأمريكي نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت في اتصال هاتفي فجر السبت، بالتدابير الأمريكية الإضافية لدعم الدفاع عن إسرائيل. وأشار البنتاغون إلى أن أوستن شدد لغالانت على الدعم الأمريكي القوي لأمن إسرائيل، وبحث معه "التهديدات المزعزعة للاستقرار التي تمثلها إيران وشركاؤها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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