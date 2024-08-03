سياسة
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شرطة بنسلفانيا: حذرنا من وجود مسلح قبل محاولة اغتيال ترمب لكن الرسالة تأخرت
قال القائم بأعمال مدير جهاز الخدمة السرية الأمريكي رونالد رو، إن شرطة بنسلفانيا حذرت من وجود رجل مسلح على سطح مبنى قبل محاولة اغتيال مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترمب، لكن الرسالة لم تصل إلى أفراد الجهاز في الوقت المناسب.
شرطة بنسلفانيا: حذرنا من وجود مسلح قبل محاولة اغتيال ترمب لكن الرسالة تأخرت
شرطة بنسلفانيا حذرت من وجود مسلح قبل محاولة اغتيال ترمب / صورة: Reuters
3 أغسطس 2024

وأضاف رو للصحفيين الجمعة، أن السلطات المحلية وأفراد الجهاز كانوا يستخدمون قنوات اتصال مختلفة، مما حال دون وصول التحذير قبل أن يفتح المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً النار على ترمب. وفي إفادة بالكونغرس يوم الثلاثاء، ألقى رو باللوم على سلطات إنفاذ القانون المحلية، فيما قال أيضاً إنه "يخجل" من الثغرة الأمنية التي حدثت في ذلك اليوم.

وفي 13 يوليو/تموز تَعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لمحاولة اغتيال، وأُصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمُّع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمعت أصوات أعيرة نارية خلال الكلمة وشوهدت دماء على أذن ترمب، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوص طبية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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