وأضاف رو للصحفيين الجمعة، أن السلطات المحلية وأفراد الجهاز كانوا يستخدمون قنوات اتصال مختلفة، مما حال دون وصول التحذير قبل أن يفتح المهاجم البالغ من العمر 20 عاماً النار على ترمب. وفي إفادة بالكونغرس يوم الثلاثاء، ألقى رو باللوم على سلطات إنفاذ القانون المحلية، فيما قال أيضاً إنه "يخجل" من الثغرة الأمنية التي حدثت في ذلك اليوم.

وفي 13 يوليو/تموز تَعرَّض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لمحاولة اغتيال، وأُصيب في إطلاق نار في أثناء إلقائه كلمة بتجمُّع انتخابي في بنسلفانيا، وسُمعت أصوات أعيرة نارية خلال الكلمة وشوهدت دماء على أذن ترمب، وقال عقب الحادثة: "أنا بخير وأخضع لفحوص طبية".