سياسة
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شهداء وجرحى بالغارات المستمرة على القطاع والمقاومة تقصف غلاف غزة
يواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفه مناطق متفرقة من قطاع غزة، كان آخرها غارة على مخيم البريج وسط قطاع غزة فجر السبت، أدّت إلى سقوط شهداء وجرحى، بالإضافة إلى قصف زوارق الاحتلال الحربية لشاطئ مدينة غزة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
شهداء وجرحى بالغارات المستمرة على القطاع والمقاومة تقصف غلاف غزة
شهداء وجرحى بالغارات المستمرة على قطاع غزة / صورة: AA
3 أغسطس 2024

واستُشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون الجمعة، جراء غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو حصيرة بحيّ الصبرة بمدينة غزة، حسبما أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طفلاً استُشهد وأُصيبَ عدد آخر من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً بمخيم البريج وسط القطاع، كما استُشهد مواطن وأُصيبَ اثنان آخران في غارة استهدفت منزلاً ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبيّ القطاع.

في سياق متصل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، رصد إطلاق 18 صاروخاً من غزة نحو عدة مستوطنات محاذية للقطاع جنوبيّ البلاد، وفق إعلام عبري، فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاق 20 صاروخاً من نوع "رجوم" على موقع صوفا العسكري الإسرائيلي المحاذي لغزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برّاً وجوّاً وبحراً، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 91,128 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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