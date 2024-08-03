وقال المتحدث باسم الشرطة عبد الفتاح آدم إن "أحد المهاجمين فجّر نفسه فيما قتلت قوات الأمن 3 آخرين"، مؤكداً القبض على أحد المهاجمين حياً، فيما قُتل جندي خلال الهجوم.

وكانت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) قد ذكرت في وقت سابق أن قوات الأمن قتلت 5 من مهاجمي حركة الشباب، فيما فجّر السادس نفسه خلال الهجوم. ولم تعلن الحركة المتشددة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

وكتب رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، على منصة إكس: "أبعث بخالص التعازي إلى أُسَر وأقارب وأصدقاء الذين استُشهدوا في هذه الانفجارات". وأوضح أن "الهجوم الإرهابي تزامن مع ليلة كان فيها الشاطئ مزدحماً"، مشيراً إلى أن هذا الأمر "يُظهِر عداء الإرهابيين للشعب الصومالي".

وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على موقع إكس جثثاً ملقاة على الشاطئ في الظلام، فيما يحاول الناس الهرب إلى مكان آمن. وذكر التليفزيون الوطني الصومالي في بيان أن قوات الأمن قضت على المهاجمين وأن المسعفين يعكفون على إسعاف المصابين.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة الشباب، التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم القاعدة الإرهابي، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة، وطُردت الحركة من المدن الرئيسية بين عامَي 2011 و2012، لكنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.