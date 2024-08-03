وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال غرب رام الله وسط الضفة، وتمركزت فيها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلقت خلالها الرصاص الحي وأصابت شابّاً فلسطينيّاً في خاصرته، وجرى نقله إلى مستشفى سلفيت.

وأفادت "وفا" بأن جيش الاحتلال داهم منزلَين في البلدة، وحوَّلهما إلى ثكنة عسكرية، وأخضع مَن فيهما للتحقيق.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، استُشهد 5 فلسطينيين، بينهم قائد بكتائب القسام، إثر قصف إسرائيلي بطائرة مسيّرة لسيارة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم شمالي الضفة.

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت المكان بعد تنفيذ العملية مباشرة، ومنعت طواقم الإسعاف من الاقتراب واعتدت عليهم. وانسحبت القوات بعد ذلك من المكان، ونقلت الطواقم الطبية جثث الشبان المتفحمة بالكامل.

ونعت "فصائل العمل الوطني" في محافظة طولكرم، الشهداء وأعلنت الإضراب الشامل والحداد، كما نددت بالجريمة التي وصفتها بـ"الجبانة والبشعة" وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن استهدافهم.

30 أسيراً في يوم

في غضون ذلك، أعلن نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشرك، اعتقال 30 فلسطينيّاً على الأقل، أمس واليوم السبت، لترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى أكثر من 9 آلاف و920 شخصاً، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا بوصفهم رهائن.

وذكر البيان أن عمليات الاعتقال، أمس واليوم "توزعت على محافظات جنين، نابلس، رام الله، بيت لحم، طولكرم، الخليل، طوباس، والقدس"، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال نفذت اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وخربت ودمرت منازلهم وممتلكاتهم.

وبالتزامن مع حربه المدمّرة على غزة، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة، بالإضافة إلى اعتداءات متصاعدة من مستوطنين، مما أسفر عن 594 شهيداً، ونحو 5 آلاف و400 جريح، وقرابة 9 آلاف و920 أسيراً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً على غزة، خلَّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.