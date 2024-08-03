سياسة
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بعد نيلها تأييد الديمقراطيين.. ترمب يوافق على مناظرة منافسته هاريس
أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترمب، موافقته على إجراء مناظرة مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، يوم 4 سبتمبر/أيلول القادم في بنسلفانيا.
بعد نيلها تأييد الديمقراطيين.. ترمب يوافق على مناظرة منافسته هاريس
ترمب يقبل عرض فوكس نيوز لمناظرة هاريس / صورة: AFP
3 أغسطس 2024

وكتب ترمب على صفحته بموقع "تروث سوشيال" الخاص به للتواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة: "اتفقت مع فوكس نيوز على إجراء المناظرة مع كامالا هاريس في 4 سبتمبر القادم... ستجرى المناظرة في ولاية بنسلفانيا في موقع سيجري تحديده".

وأضاف: "ستكون القواعد مشابهة لقواعد مناظرتي مع جو الناعس، الذي عامله حزبه بطريقة فظيعة، لكنها ستكون بجمهور يملأ الساحة"، في إشارة إلى الرئيس جو بايدن الذي تخلّى في وقت سابق عن خوض انتخابات الرئاسة.

وكان ترمب يرفض مناظرة هاريس حتى جرى ترشيحها رسميّاً من الحزب الديمقراطي، لكن بعد ما أيدها الديمقراطيون، أمس الجمعة، وضمنت هاريس عدد أصوات المندوبين اللازمة للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، أبدى ترمب قبولاً لخوض المناظرة.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في بيان، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024، وأعرب عن دعمه وتأييده "الكاملَين" لنائبته هاريس لتحل محله مرشحة رئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وتعهدت نائبة الرئيس الأمريكي، مساء اليوم نفسه، بكسب ترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية المقبلة والتغلب على مرشح الجمهوريين دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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