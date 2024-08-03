وأكد بايدن، خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو، جرى، الخميس، أن "التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل هو أهم شيء في الوقت الحالي"، كما وصف المسؤولان الأمريكيان أن الاتصال بين الطرفين كان "صعباً".

وطالب الرئيس الأمريكي نتنياهو بـ"تجنب تصعيد التوترات في المنطقة، والعمل بدلاً من ذلك على اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار في غزة"، حسب تصريح المسؤولَين الأمريكيَّين للقناة العبرية.

كما بحث الجانبان "الاستعدادات العسكرية للرد الإيراني المحتمل" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، وأوضح المسؤولان أن بايدن كان "متشدداً" في اتصاله مع نتنياهو، وأكدا "توتر" العلاقات بينهما.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن مكتب نتنياهو أن "فريق التفاوض سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة، السبت أو الأحد، لاستكمال مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية"، حسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية التي لم تذكر مزيداً من التفاصيل.

ولدى الفصائل الفلسطينية في غزة ما يقارب 115 محتجزاً إسرائيليّاً، وفق تقديرات إسرائيلية، وكانت حماس أعلنت مقتل 70 أسيراً في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

وبداية يونيو/حزيران الماضي، طرح بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل "لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين"، وقبِلتها حماس وقتها، لكن نتنياهو أضاف شروطاً جديدة اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الموساد ديفيد برنياع، أنها ستعرقل التوصل إلى صفقة.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.