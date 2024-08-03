سياسة
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السويد تغلق سفارتها في بيروت مؤقتاً لـ"أسباب أمنية"
قررت السويد، اليوم السبت، إغلاق سفارتها في بيروت طوال شهر أغسطس/آب الحالي "لأسباب أمنية"، حسب ما أعلنه وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، لقناة "TV4" السويدية.
السويد تغلق سفارتها في بيروت مؤقتاً لـ"أسباب أمنية"
وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم / صورة: AA
3 أغسطس 2024

وقال بيلستروم إن الإغلاق المؤقت سببه "سوء الأوضاع الأمنية في المنطقة"، مع احتمال تمديده حسب التطورات الأمنية، ومضيفاً أنهم أصدروا تعليمات للدبلوماسيين السويديين في لبنان، بمغادرة البلاد، وأنهم سيواصلون عملهم مؤقتاً من إدارة قبرص الرومية.

وعن استئناف السفارة عملها بعد أغسطس/آب، أوضح بيلستروم أنهم "سينظرون في ذلك بناء على تطورات الأوضاع الأمنية حينها في المنطقة، مع استعدادهم لمواصلة الإغلاق المؤقت إنْ تطلب الأمر".

وكانت السويد طالبت في 27 يوليو/تموز الماضي من مواطنيها مغادرة لبنان بسبب "خطورة الوضع وعدم التنبؤ بما سيجري في هذا البلد"، كما توالت دعوات دول غربية لرعاياها بمغادرة البلاد لمخاوف من تداعيات التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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