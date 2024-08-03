سياسة
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قتيل ومصابان في استهداف مسيّرة للاحتلال سيارة جنوبي لبنان
قُتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة في منطقة بين قريتي وادي جيلو والبازورية بمدينة صور اللبنانية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
قتيل ومصابان في استهداف مسيّرة للاحتلال سيارة جنوبي لبنان
صورة من موقع استهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة بين قريتي وادي جيلو والبازورية بمدينة صور جنوبي لبنان / صورة: وسائل التواصل
3 أغسطس 2024

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة، التابع لوزارة الصحة في لبنان، أن "العدوان الإسرائيلي على مركبة بين بلدتي البازورية ووادي جيلو هذا الصباح أدى في حصيلة نهائية إلى استشهاد شاب وجرح اثنين آخرين".

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام ذكرت أنّ "استهداف المسيّرة أدى إلى اندلاع النار في السيارة بمنطقة بين وادي جيلو والبازورية، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف إلى المكان"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى، معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها -بدعم أمريكي- على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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