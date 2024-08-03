ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلاً يعود إلى عائلة أبو حسنة في منطقة ميراج بين مدينتي خان يونس ورفح، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين من العائلة بينهم طفلة وثلاث نساء.

وفي وقت سابق من فجر اليوم، أفادت "وفا" استشهاد طفل واستشهاد عدد آخر من المواطنين في غارة للاحتلال استهدفت منزلاً بمخيم البريج وسط القطاع، كما استُشهد مواطن وأُصيبَ اثنان آخران في غارة استهدفت منزلاً ببلدة بني سهيلاً شرق خان يونس جنوبيّ القطاع.

وأمس الجمعة، استُشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 أطفال وأصيب آخرون جراء غارة شنتها طائرة حربية إسرائيلية على منزل لعائلة أبو حصيرة بحيّ الصبرة بمدينة غزة، حسب ما أعلن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في غزة.

قصف الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وفي سياق متصل، قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة اليوم السبت، إن جيش الاحتلال نفذ عمليات تفجير وقصف لمباني الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، إن "قوات جيش الاحتلال المتوغلة في حي تل الهوى نفذت عمليات نسف وتفجير وقصف لمباني الكلية الجامعية ودمرتها بشكل كامل".

وتعمد الاحتلال منذ بداية الحرب تدمير المنظومة التعليمية عبر استهداف وتدمير مقرات الجامعات والمدارس الفلسطينية، ولاسيما خلال العمليات العسكرية البرية، إذ دمرت إسرائيل 117 مدرسة وجامعة في قطاع غزة، فيما تضررت 332 مدرسة وجامعة، واغتالت 107 علماء وأساتذة جامعات وباحثين، حسب إحصاءات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

عودة تدريجية لأنشطة التعليم في بعض مراكز الإيواء

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، عودة أنشطة التعليم في غزة تدريجياً في بعض مراكز الإيواء بالمنطقة الوسطى ومدينة خان يونس جنوبي القطاع، وذلك منذ الأول من أغسطس/آب الجاري.

وقالت مديرة الإعلام في الوكالة الأممية، إيناس حمدان لوكالة الأناضول إن "الأنشطة التي بدأت يوم 1 من أغسطس/آب الجاري هي عبارة عن عودة تدريجية لأنشطة التعليم وهي بالتأكيد جزء من مسار طويل"، موضحةً أن "العودة ستركز على الأنشطة الرياضية وكذلك أنشطة الفنون والدراما والألعاب".

وأشارت حمدان إلى أن ذلك يأتي "إلى جانب الاستمرار بتنفيذ أنشطة دعم نفسي واجتماعي للطلبة في عدد من مراكز الإيواء حسب ملاءمة الظروف"، مبينةً أنه من "المبكر الحديث عن خطة متكاملة وشاملة للخدمات التعليمية بسبب استمرار الحرب والتحديات القائمة".

وقالت "أونروا" في بيان الأسبوع الماضي إن 85% من المباني المدرسية التابعة لها في قطاع غزة بواقع 477 من أصل 564، أصيبت بشكل مباشر أو تضررت وتحتاج إما إلى إعادة بناء كاملة وإما إلى إعادة تأهيل من أجل عودتها إلى العمل.

وأعلنت صحة غزة اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى 39 ألفاً و550 شهيداً، و91 ألفاً و280 مصاباً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما لا يزال عدد من الضحايا "تحت الركام وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم"، بسبب استهدافات الاحتلال.

ووصل عدد المفقودين، منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لأكثر من 10 آلاف شخص حسب آخر إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي.