وقال الحرس الثوري، في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن التحقيقات بيّنت أن "هذه العملية الإرهابية نُفذت بإطلاق مقذوف قصير المدى من خارج منطقة إقامة الضيوف برأس حربي يزن نحو 7 كلغ، مع انفجار قوي".

وأضاف البيان أن عملية اغتيال هنية "خُطِّط لها ونفذتها إسرائيل وبدعم من الولايات المتحدة"، مؤكداً أن انتقام طهران سيكون "قاسياً وفي الوقت والمكان المناسبَين وبالطريقة الملائمة".

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ورفعت إسرائيل إثر ذلك مستوى التأهب تحسباً لرد انتقامي.

وجاء اغتيال هنية، بينما تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.