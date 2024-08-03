سياسة
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"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره بغارة إسرائيلية وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 389
قتل عنصر من "حزب الله"، اليوم السبت، في المواجهات الدائرة مع إسرائيل جنوب لبنان، وهو ما أكده جيش الاحتلال في بيان، لترتفع حصيلة قتلى الحزب منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 389 قتيلاً.
"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره بغارة إسرائيلية وحصيلة قتلاه ترتفع إلى 389
آثار غارة إسرائيلية على قرية شمع بجنوب لبنان في 2 أغسطس/آب / صورة: AFP
3 أغسطس 2024

ونعى الحزب في بيان "علي نزيه عبد علي ’جون’ مواليد عام 1984 من بلدة عيتيت جنوب لبنان". وقال إنه "ارتقى شهيداً على طريق القدس"، وفق تعبيره في إشارته إلى المواجهات الحدودية مع إسرائيل.

وبمقتل "جون" ترتفع حصيلة قتلى "حزب الله" جراء المواجهات مع إسرائيل إلى 389 عنصراً منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول. وفي وقت سابق اليوم أفادت وكالة أنباء لبنان بوقوع إصابات جراء غارة من مسيّرة استهدفت سيارة في منطقة بين قريتي وادي جيلو والبازورية بمدينة صور الجنوبية.

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة إكس: "قضينا صباح اليوم (السبت) بواسطة طائرة مسيّرة، في منطقة البازورية بجنوب لبنان، على المدعو علي نزيه عبد علي"، الذي قال إنه مسؤول رئيسي في جبهة الجنوب بـ"حزب الله".

وادّعى الجيش أن "علي شارك في تخطيط وتنفيذ مجموعة متنوعة من الهجمات العسكرية ضد إسرائيل انطلاقاً من جنوب لبنان". كما اعتبر أن القضاء عليه "يشكل ضربة مهمة لعمل جبهة الجنوب ومنظمة حزب الله في المنطقة"، على حد زعمه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن "حزب الله" في بيان استهداف موقع العاصي الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية "وإصابته إصابة مباشرة".‏

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرباً تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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