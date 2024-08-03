وألغت شركة "طيران أوروبا" الإسبانية جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى الأربعاء، كما أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" بأن شركة الطيران الإسبانية "إيبريا فلايت"، أعلنت إلغاء رحلتها التي كانت مقررة اليوم من مطار مدريد إلى مطار ديفيد بن غوريون في تل أبيب.

وأضافت الصحيفة: "فيما يتعلق بباقي رحلات الشركة سيجري تحديث جدول الرحلات في أقرب وقت ممكن، وسيصدر بيان آخر"، كما نشرت الصحيفة مقطع فيديو يظهر مطار بن غوريون خالياً من المسافرين.

كما أعلنت شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة "ويز إير" إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل اليوم السبت حتى 4 من أغسطس/آب، ما يؤثر في مئات الرحلات الأسبوعية من تل أبيب. وأكدت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الشركة أوقفت رحلاتها من 16 وجهة أوروبية، مما سيؤثر في نحو 15 ألف إسرائيلي في الأيام المقبلة.

كما ألغت شركة الطيران اليونانية "إيجيان" جميع رحلاتها إلى الوجهات المختلفة التي تعمل فيها من إسرائيل، وفق المصدر ذاته. وتشغّل الشركة أكثر من 40 رحلة أسبوعية إلى أثينا وسالونيك وروديس وكريت وميكونوس ووجهات أخرى في اليونان وقبرص، وفق هيئة البث.

وأشارت الشركة إلى أنه سيجري إلغاء جميع رحلاتها إلى مختلف الوجهات حتى 6 أغسطس/آب الجاري، لافتة إلى أن القرارات ستتُخذ لاحقاً وفقاً لتقييمات الوضع.

كذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية، السبت، إن الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كي إل إم)، أعلنت إلغاء رحلاتها من وإلى إسرائيل حتى 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أما شركة "لوفتهانزا" الألمانية، سبق أن أعلنت إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب الجاري.

كما أعلنت الخطوط الجوية الدولية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، و"يورو وينجز" الألمانية منخفضة التكلفة إلغاء جميع رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس/آب، وفق القناة (12) العبرية.

بدورها، أعلنت شركة "دلتا إيرلاينز" الأمريكية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 6 أغسطس/آب، فيما ألغت "يونايتد ايرلاينز" الأمريكية رحلاتها إلى تل أبيب "حتى إشعار آخر".

أما شركة "طيران الهند" فقد أعلنت عن إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى تل أبيب حتى 8 أغسطس/آب، وسبق أن أعلنت "بريتيش إيرويز" البريطانية، إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل، حتى إشعار آخر. بينما ألغت "فلاي دبي" يوم الخميس الماضي رحلاتها إلى تل أبيب حتى إشعار آخر.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، رفع حالة التأهب تحسباً لردود من حماس و"حزب الله" وإيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري الأبرز في "حزب الله" فؤاد شكر في بيروت.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.