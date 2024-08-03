سياسة
3 دقيقة قراءة
انطلاق مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" بجامعة تركية
استضافت كلية الحقوق بجامعة بوغاز إيتشي التركية بإسطنبول، اليوم السبت، فاعليات مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة"، لمناقشة القانون الدولي وحقوق الإنسان والنظام السياسي العالمي، بمشاركة أكثر من 100 محامٍ من جميع أنحاء العالم.
انطلاق مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" بجامعة تركية
انطلاق مؤتمر "إعادة النظر في القانون الدولي بعد غزة" بجامعة تركية / صورة: AA Archive
3 أغسطس 2024

ويشهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بخلاف ما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب تلك الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وجرى خلال المؤتمر، الذي تعد قناة TRT أحد رعاته، تقييم المقترحات لتطوير القانون الدولي وتحسين حماية حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس جامعة بوغاز إيتشي البروفيسور محمد ناجي إنجي أنه سيجري طرح دراسات وأفكار حول كيفية "تشكيل أسس القانون الدولي، والوضع في العام التالي (من الحرب)، والنهج المتبع عندما تحدث مثل هذه الإبادة الجماعية، والتدابير التي سيتخذها القانون الدولي".

فيما قال نائب عميد كلية الحقوق بالجامعة، دكتور علي أمراح بوزبايندر: "على الرغم من أنه المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه أعضاء هيئة التدريس لدينا، فإنه المؤتمر الأبرز مع المشاركة الأكثر تميزاً حول هذا الموضوع، سواء في بلدنا أو في المنطقة أو حتى في العالم أجمع".

وأضاف أمراح: "عندما ننظر إلى المهن الدولية للأساتذة الذين سيقدمون أوراقهم في مؤتمرنا، نرى أننا أمام مجموعة متميزة للغاية من الأكاديميين".

وقال القاضي سراج الدين ديساي، الذي عمل قاضياً لمدة 25 عاماً، وجاء من كيب تاون بجنوب إفريقيا "لقد تشرفت بدعوتي إلى هذا المؤتمر. أنا مهتم بالقضية الفلسطينية منذ سنوات. وهو ما سنناقشه هنا".

ومن المنتظر أن يلقي خبراء محاضرات بعنوان "العدالة لفلسطين وإمكانيات محكمة العدل الدولية"، و"القانون الإنساني الدولي: الوصول والحقوق والمساحات الرقمية والمستقبل"، و"الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المتوقع أن يلقي المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، ريتشارد فولك، الذي طردته إسرائيل في أثناء إعداد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، محاضرة بعنوان "نضال غزة: هل القانون الدولي مهم إذا لم يطبَّق؟"

ومن المحاضرين في المؤتمر الذي سيختتم أعماله غداً الأحد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشان راجاغوبال، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء هلال إلفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us