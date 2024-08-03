ويشهد قطاع غزة حرباً إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، بخلاف ما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب تلك الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

وجرى خلال المؤتمر، الذي تعد قناة TRT أحد رعاته، تقييم المقترحات لتطوير القانون الدولي وتحسين حماية حقوق الإنسان.

وأوضح رئيس جامعة بوغاز إيتشي البروفيسور محمد ناجي إنجي أنه سيجري طرح دراسات وأفكار حول كيفية "تشكيل أسس القانون الدولي، والوضع في العام التالي (من الحرب)، والنهج المتبع عندما تحدث مثل هذه الإبادة الجماعية، والتدابير التي سيتخذها القانون الدولي".

فيما قال نائب عميد كلية الحقوق بالجامعة، دكتور علي أمراح بوزبايندر: "على الرغم من أنه المؤتمر الدولي الأول الذي ينظمه أعضاء هيئة التدريس لدينا، فإنه المؤتمر الأبرز مع المشاركة الأكثر تميزاً حول هذا الموضوع، سواء في بلدنا أو في المنطقة أو حتى في العالم أجمع".

وأضاف أمراح: "عندما ننظر إلى المهن الدولية للأساتذة الذين سيقدمون أوراقهم في مؤتمرنا، نرى أننا أمام مجموعة متميزة للغاية من الأكاديميين".

وقال القاضي سراج الدين ديساي، الذي عمل قاضياً لمدة 25 عاماً، وجاء من كيب تاون بجنوب إفريقيا "لقد تشرفت بدعوتي إلى هذا المؤتمر. أنا مهتم بالقضية الفلسطينية منذ سنوات. وهو ما سنناقشه هنا".

ومن المنتظر أن يلقي خبراء محاضرات بعنوان "العدالة لفلسطين وإمكانيات محكمة العدل الدولية"، و"القانون الإنساني الدولي: الوصول والحقوق والمساحات الرقمية والمستقبل"، و"الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومن المتوقع أن يلقي المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بفلسطين، ريتشارد فولك، الذي طردته إسرائيل في أثناء إعداد التقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة، محاضرة بعنوان "نضال غزة: هل القانون الدولي مهم إذا لم يطبَّق؟"

ومن المحاضرين في المؤتمر الذي سيختتم أعماله غداً الأحد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشان راجاغوبال، والمقرر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء هلال إلفر.