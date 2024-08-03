سياسة
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وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يزور مصر اليوم الأحد
أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية هاكان فيدان سيجري زيارة رسمية إلى مصر اليوم الأحد تستمر يومين.
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يزور مصر اليوم الأحد
وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يزور مصر غداً الأحد / صورة: AA
3 أغسطس 2024

وأوضحت الخارجية التركية في بيان أن فيدان سيجري زيارة رسمية إلى مصر في الفترة من 4 إلى 5 أغسطس/آب 2024. وأشارت الوزارة إلى أن وزير الخارجية التركي سيلتقي المسؤولين المصريين، وسيجري خلال اللقاءات مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.

من جانبها أفادت مصادر دبلوماسية تركية، اليوم السبت، بأن الوزير فيدان ونظيره المصري بدر عبد العاطي سيبحثان الاستعدادات للاجتماع الأول رفيع المستوى لمجلس التعاون الاستراتيجي المقرر عقده خلال زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المرتقبة إلى تركيا. كما سيبحث الجانبان الوضع الحالي لنحو 20 اتفاقية من المقرر توقيعها خلال زيارة السيسي.

وسيتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية والمستجدات في المنطقة، كما سيناقشان فرص التعاون طويل الأمد في مجالات الطاقة والصحة والسياحة والصناعات الدفاعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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