سياسة
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عدّاءة فلسطينية لـTRT: مهمتنا بأولمبياد باريس إيصال صوتنا ورفع عَلم بلادنا
أعربت العدّاءة الفلسطينية ليلى المصري عن سعادتها وفخرها بعد مشاركتها في تصفيات سباق 800 متر للسيدات ضمن منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس 2024.
عدّاءة فلسطينية لـTRT: مهمتنا بأولمبياد باريس إيصال صوتنا ورفع عَلم بلادنا
عداءة فلسطينية لـTRT: مهمتنا بأولمبياد باريس إيصال صوتنا ورفع عَلم بلادنا / صورة: TRT SPOR
3 أغسطس 2024

وقالت ليلى المصري، اليوم السبت، في مقابلة مع قناة TRT SPOR "أستطيع أن أتحدث نيابة عن جميع الرياضيين الفلسطينيين في الأولمبياد بأن الحمل ثقيل للغاية على قلوبنا"، في ظل ما تشهده فلسطين وغزة من عدوان إسرائيلي متواصل.

وأوضحت العدّاءة الفلسطينية أنه "من الصعب جداً أن نكون هنا وأن نمثل بلدنا في ظل الظروف التي نحياها هذه الأيام، لكننا نعرف أن مهمتنا إيصال صوتنا ورفع عَلم بلادنا".

وأضافت "نشعر بتضامن الجميع معنا هنا من جميع الدول ونرى مشاعرهم نحونا، وهذا ما أسعدنا بشكل كبير".

وحول علاقتها بتركيا قالت ليلى المصري "أعشق تركيا، زرت إسطنبول قبل عامين واستقبلني الجميع بحفاوة هناك، وأنوي زيارتها مرة أخرى، ونحن ممتنون جداً لدعمكم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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