وفي كلمته خلال وقفة وسط رام الله، قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، إن "إسرائيل تشن منذ أكثر من 300 يوم حرب إبادة وتهجير وتجويع في غزة وبشكل غير مسبوق في العصر الحديث".

وأشار إلى أن "إسرائيل قتلت وجرحت عشرات الآلاف وهجرت مليوني فلسطيني أكثر من مرة، ودمرت وحرقت المنشآت والبنية التحتية المدنية في مسعى لتحويل قطاع غزة بأكمله إلى منطقة غير صالح للحياة الآدمية".

وأوضح فارس أن "إدارة مصلحة السجون الذراع التنفيذية للحكومة الإسرائيلية تشن أيضاً حرباً وحشية على أسيراتنا وأسرانا وتنكل بهم أشد تنكيل"، مشيراً إلى "اتساع جبهة التضامن والإسناد في أنحاء العالم".

وقال: "حان الوقت لكسر الصمت والتردد، وتحويل الغضب إلى لعنة على المحتل"، داعياً إلى "تجاهل الأصوات التي تقول إنه يوجد انعدام للإمكانيات".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الهيئة ونادي الأسير الفلسطيني ارتفاع عدد الأسرى بالضفة الغربية إلى نحو 9 آلاف و920 منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

والخميس، قالت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، إن "عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 بلغ 257، منهم 20 أسيراً ارتقوا منذ بدء حرب الإبادة (في 7 أكتوبر/تشرين الأول)، إضافة إلى شهداء من عشرات الأسرى من غزة، ويواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم".

وفي 26 يوليو/تموز الماضي، أعلنت مؤسسات فلسطينية معنية بالأسرى وقوى وطنية وإسلامية، في مؤتمر صحفي، بمشاركة نقابات واتحادات وأطر شعبية ووطنية، يوم 3 أغسطس/آب الجاري "يوماً وطنياً وعالمياً لنصرة غزة والأسرى".

وفي بيان بختام المؤتمر الصحفي، أعلنت الجنة التحضيرية لليوم العالمي أن "3 أغسطس/آب 2024 سيكون يوماً مؤسِّساً لما بعده عبر حركة شعبية مستمرة ومتواصلة، تحملنا إلى مرحلة جديدة فيها يكون الميدان هو حيزنا للتعبير".

وبالتزامن مع حرب إسرائيل المدمرة على غزة، وسع المستوطنون اعتداءاتهم بالضفة بما فيها القدس، في حين وسع جيش الاحتلال عملياته ما أدى إلى استشهاد 600 فلسطيني بينهم 144 طفلاً، إضافة إلى 5 آلاف و400 جريح، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.