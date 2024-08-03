سياسة
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استشهاد 10 بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة
استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب أخرون، اليوم السبت، إثر قصف شنته طائرة حربية إسرائيلية على مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة، وهي المرة الثانية التي يقصف فيها الاحتلال هذه المدرسة خلال ساعة.
استشهاد 10 بينهم أطفال بقصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف مدارس تؤوي النازحين في مدينة غزة / صورة: Reuters Archive
3 أغسطس 2024

وقال جهاز الدفاع المدني في غزة، عبر منصة تليغرام: "استشهد 10 فلسطينيين وأصيب عدد آخر (لم يحدده) بقصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

وأفاد مصدر طبي بمستشفى "المعمداني" في مدينة غزة، بوصول عدد من الشهداء والجرحى بينهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة. فيما أوضح شهود عيان، أن القصف دمر عدداً من الصفوف الدراسية في تلك المدرسة المكتظة بالنازحين الفلسطينيين.

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون معاناة النزوح، إذ يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي مناطق وأحياء سكنية بإخلائها استعداداً لقصفها وتدميرها والتوغل داخلها.

ويضطر الفلسطينيون خلال نزوحهم إلى اللجوء لمنازل أقربائهم أو معارفهم، والبعض يقيم خياماً في الشوارع والمدارس أو أماكن أخرى مثل السجون ومدن الألعاب، في ظل ظروف إنسانية صعبة، حيث لا تتوفر المياه ولا الأطعمة الكافية، وتنتشر الأمراض.

وحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مليوني شخص.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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