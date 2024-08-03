وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، والذي غادر إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، عاد إلى تل أبيب بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأمس الجمعة، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي (لم تسمِّه) قوله إن رؤساء أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن نتنياهو "غير مهتم" بصفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية خلافات حادة بين نتنياهو ورؤساء أركان الجيش، خلال الاجتماع الأمني الذي انعقد الأربعاء. ونقلت القناة عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قوله لنتنياهو: "يبدو أن رئيس الوزراء لا يريد الإطار المطروح على الطاولة، إذا كان الأمر كذلك، يجب أن تخبرنا".

كما نقلت أيضاً عن رئيس قسم الأسرى والمفقودين في الجيش، اللواء (احتياط) نيتسان ألون، قوله لنتنياهو: "أنت تعلم أن جميع المعايير التي أضفتها إلى الصفقة لن تُقبل ولن يوجد اتفاق". بدوره دعا رئيس الموساد نتنياهو "لاغتنام فرصة وجود صفقة على الطاولة، وإذا تأخرنا فقد نضيعها".