سياسة
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لخلافات مع نتنياهو.. الوفد الإسرائيلي يغادر القاهرة بعد ساعات من وصوله
غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية، اليوم السبت، عائداً إلى تل أبيب بعد ساعات قليلة من وصوله القاهرة، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
لخلافات مع نتنياهو.. الوفد الإسرائيلي يغادر القاهرة بعد ساعات من وصوله
احتجاجات عارمة في إسرائيل ضد نتنياهو تطالب بصفقة تبادل محتجزين مع الفصائل الفلسطينية 27 يوليو/تموز 2024 / صورة: Reuters
3 أغسطس 2024

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية الخاصة، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس الموساد ديفيد برنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، والذي غادر إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، عاد إلى تل أبيب بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأمس الجمعة، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، عن عضو بارز في فريق التفاوض الإسرائيلي (لم تسمِّه) قوله إن رؤساء أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقدون أن نتنياهو "غير مهتم" بصفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية خلافات حادة بين نتنياهو ورؤساء أركان الجيش، خلال الاجتماع الأمني الذي انعقد الأربعاء. ونقلت القناة عن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قوله لنتنياهو: "يبدو أن رئيس الوزراء لا يريد الإطار المطروح على الطاولة، إذا كان الأمر كذلك، يجب أن تخبرنا".

كما نقلت أيضاً عن رئيس قسم الأسرى والمفقودين في الجيش، اللواء (احتياط) نيتسان ألون، قوله لنتنياهو: "أنت تعلم أن جميع المعايير التي أضفتها إلى الصفقة لن تُقبل ولن يوجد اتفاق". بدوره دعا رئيس الموساد نتنياهو "لاغتنام فرصة وجود صفقة على الطاولة، وإذا تأخرنا فقد نضيعها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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