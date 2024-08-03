سياسة
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"تلبيةً للشهيد هنية".. آلاف الأتراك يحتشدون بإسطنبول لنصرة غزة والأسرى
تجمع آلاف من الأتراك، اليوم السبت، أمام مسجد آيا صوفيا بمدينة إسطنبول، للمشاركة في فاعلية "النداء الأخير من الشهيد هنية"، التي أطلقها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قبل استشهاده في إيران.
"تلبيةً للشهيد هنية".. آلاف الأتراك يحتشدون بإسطنبول لنصرة غزة والأسرى
آلاف من الأتراك يحتشدون في إسطنبول تلبية لدعوة الشهيد إسماعيل هنية بنصرة غزة والأسرى / صورة: AA
3 أغسطس 2024

وعبر بيان لحركة حماس على منصة تليغرام دعا هنية قبل استشهاده بيومين لأن "يكون يوم الثالث من أغسطس/آب، يوماً وطنياً وعالمياً نصرة لغزة والأسرى"، عبر تنظيم مظاهرات ومسيرات بالدول العربية والإسلامية والعالم.

وحمل المتظاهرون أمام جامع آيا صوفيا الكبير الأعلام التركية والفلسطينية والكوفيات الفلسطينية، ورددوا شعارات تطالب بحرية فلسطين. كما هتفوا بـ"تحرير فلسطين من النهر إلى البحر"، و"أمريكا القاتلة، اخرجي من فلسطين"، و"إسرائيل القاتلة، اخرجي من فلسطين"، و"أرواحنا فداء للأقصى"، و"تحية لحماس، واصلي المقاومة".

ورفع المتظاهرون لافتات باللغات التركية والعربية والإنجليزية حملت شعارات من قبيل "في غزة إبادة جماعية"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، و"لتقف المذبحة، ليتوقف قتل الأطفال"، إضافة إلى صورة إسماعيل هنية.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، فيما لم تتبنَّ تل أبيب ذلك حتى الساعة.

وتوعد كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.

وجاء اغتيال هنية بينما تشن إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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