كانت صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة في إصبع الجليل والجليل الأعلى بشمال إسرائيل، للتحذير من إطلاق صواريخ من لبنان.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي أطلق صواريخ اعتراضية ونجحت باعتراض عدد من الصواريخ التي أطلقت من لبنان، فيما سقطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة ولم تؤد إلى إصابات.

وسقط صاروخ في مستوطنة بيت هلل في الجليل الأعلى، وأدى إلى اندلاع النيران في المكان، وقالت وسائل إعلام عبرية إن فرق الإطفاء توجهت إلى المنطقة في محاولة للسيطرة على اندلاع الحريق.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق السبت، أن السلطات دعت سكان مستوطنة كريات شمونة إلى البقاء بالقرب من المناطق المحصنة وعدم التجمهر بعد تقديرات للأوضاع الأمنية في المنطقة. كما أعلن حزب الله في بيان السبت، استهداف موقع العاصي الإسرائيلي ‏بقذائف المدفعية "وإصابته إصابة مباشرة".‏

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.