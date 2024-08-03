وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إنّ آلاف الإسرائيليين تظاهروا في مدن تل أبيب والقدس ورحوبوت (وسط) وكفار سابا (شمال) للمطالبة بإبرام صفقة تبادل. وأشارت الصحيفة إلى أنّ مناوشات اندلعت بين الشرطة والمتظاهرين قرب مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه في تل أبيب، بعد أنّ حاولت قوات الأمن قمع المتظاهرين وفضّ المظاهرة. وشملت هذه المناوشات اشتباكات بالأيدي ودفعاً وضرباً خفيفاً.

كما حاول عشرات المتظاهرين في تل أبيب إغلاق مقطع من شارع أيالون الرئيسي وسط المدينة، للضغط على الحكومة لإبرام صفقة تبادل أسرى، لتعتقل الشرطة 5 منهم على الأقل.

وحسب يديعوت أحرنوت، تظاهر مئات الإسرائيليين أيضاً بمدينة القدس أمام منزل وزير الداخلية آرييه درعي. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أبرموا صفقة أو استقيلوا". وفي كفار سابا، تظاهر آلاف الإسرائيليين، مطالبين بإبرام صفقة تبادل أسرى وإجراء انتخابات مبكرة، كما ذكرت الصحيفة ذاتها.

وتقدر تل أبيب أن 115 أسيراً إسرائيلياً بغزة، فيما أعلنت حركة حماس مقتل أكثر من 70 أسيراً في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز بسجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني. وبوساطة مصر وقطر ومشاركة الولايات المتحدة، تجري إسرائيل وحماس منذ أشهر مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.