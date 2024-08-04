وقال الجهاز في بيان: "نعاني من انعدام توفر الوقود الخاص بمركبات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف التي تعمل". وتابع: "توجد شكوك حول سلوك منظمات الأمم المتحدة التي ترفض تزويدنا بالوقود اللازم لأداء مهامنا في إنقاذ الأرواح وتنفيذ الاستجابة العاجلة، مما يعطل خدماتنا رغم عقد عديد من المشاورات واللقاءات مع المنظمات الدولية التي وعدت بالاستجابة وتوفير المطلوب، ولكن دون جدوى".

وحمل الدفاع المدني، المؤسسات الدولية والمؤسسات الإنسانية "المسئولية الكاملة عن عدم قدرتنا على إنقاذ الأرواح وأداء مهامنا الإنسانية"، وفي وقت سابق، حذرت مديرية الدفاع المدني ومنظمات أممية ودولية من خطورة الأوضاع داخل القطاع، في ظل العجز عن الوصول إلى ضحايا القصف الإسرائيلي تحت الأنقاض، بسبب كثافة النيران والنقص الحاد في المعدات اللازمة ونقص الوقود.