سياسة
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مجزرة جديدة تستهدف خيام نازحين بمستشفى شهداء الأقصى وقصف مستمر على القطاع
استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة خيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، ما أدى إلى اندلاع حرائق بالخيام وسقوط شهداء وجرحى.
مجزرة جديدة تستهدف خيام نازحين بمستشفى شهداء الأقصى وقصف مستمر على القطاع
شهداء وجرحى بقصف خيام نازحين واشتعال النيران فيها بمستشفى شهداء الأقصى بغزة/ صورة: وسائل إعلام فلسطينية / Others
4 أغسطس 2024

من جهته، قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى إن "هذه هي المرة الثالثة التي يستهدف فيها الاحتلال النازحين داخل المستشفى". وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محاولات المواطنين إخماد الحريق وانتشال الشهداء والمصابين جراء قصف الاحتلال خيام النازحين في ساحة المستشفى.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنه "يدين بأشد العبارات ارتكاب جيش الاحتلال لهذه المجزرة الجديدة، التي تضاف إلى سلسلة من المجازر المستمرة منذ أكثر من 300 يوم من حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا". وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة وشلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال شنت غارة جوية أخرى استهدفت منزلاً لعائلة الحسنات في دير البلح، خلفت 3 شهداء وعدداً من المصابين، فيما قال الدفاع المدني الفلسطيني بغزة إنه انتشل 4 شهداء و8 إصابات في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة العامودي في منطقة الفاخورة بمخيم جباليا شمال غزة.

واستهدف قصف جوي ومدفعي عنيف محيط شركة الكهرباء والمدرسة الماليزية شمال مخيمالنصيرات وسط قطاع غزة. كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها صوب المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

مصدر:TRT عربي
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