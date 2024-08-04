سياسة
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مقتل إسرائيليَّين في عملية طعن قرب تل أبيب.. وحماس تنعى منفذ العملية
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل إسرائيليَّين وإصابة اثنين آخرين بجروح "خطيرة" في عملية طعن بمدينة حولون بتل أبيب، فيما نعت حركة حماس منفذ العملية عبر بيان أصدرته،  ووصفت العملية بـ"العمل الطبيعي".
مقتل إسرائيليَّين في عملية طعن قرب تل أبيب.. وحماس تنعى منفذ العملية
مقتل إسرائيليَّين وإصابة اثنين بجروح "خطيرة"، صباح الأحد، جراء عملية طعن بمدينة حولون قرب تل أبيب. / صورة: Reuters
4 أغسطس 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان إن "فلسطينيّاً قتل امرأة وأصاب ثلاثة أشخاص آخرين في هجوم طعن نفذه بوسط إسرائيل، اليوم الأحد، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه"، لتُعلِن لاحقاً ارتفاع حصيلة القتلى إلى اثنين، وفق صحيفة يسرائيل هيوم.

وأضافت أن قوات كبيرة من الشرطة حضرت إلى مكان الواقعة وأجرت عمليات بحث واسعة النطاق باستخدام طائرة هليكوبتر وموارد إضافية، مشيرةً إلى أنه جرى إطلاق النار على مُنفّذ الهجوم و"تحييده".

من جهتها ذكرت صحيفة هآرتس أن عملية الطعن التي نُفِّذت في حولون استهدفت أشخاصاً في ثلاثة أماكن مختلفة بالمدينة، وأن مُنفّذ الهجوم "أُصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليه من رجل شرطة".

ودعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير من مكان الحادث في حولون إلى تسليح الإسرائيليين، وقال: "حربنا ليست ضد إيران فحسب، بل أيضاً هنا في الشوارع".

وأضاف: "لهذا السبب بالتحديد سلّحنا شعب إسرائيل بأكثر من 150 ألف رخصة سلاح"، وأضاف: "أناشد المواطنين حمل السلاح"، وفق القناة 14 العبرية الخاصة.

حماس تنعى منفذ العملية

بدورها نعت حركة حماس عبر بيان أصدرته منفذ العملية، وهو عمار رزق عودة، الذي استشهد جراء إطلاق النار عليه من قِبل شرطي في مكان العملية.

وقالت حماس إن عملية الطعن هي "رد طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني"، داعية الفلسطينيين إلى الانتفاضة في وجه الجيش الإسرائيلي والمستوطنين.

وأكدت حماس أن "جرائم إسرائيل المتواصلة وانتهاكاتها للقوانين الدولية أمام مرأى ومسمع العالم لن تبقى دون عقاب"، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني "سيواصل طريق المقاومة والتصدي للعدوان الإسرائيلي والرد على جرائمه بحق أرضه ومقدساته".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 39,480 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 91,128 آخرين، فضلاً عن انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة من عمليات قتل واعتقالات وهدم منازل وإقامة مستوطنات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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