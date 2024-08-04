سياسة
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فرق الإطفاء تكافح لإخماد رابع أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا
شهدت ولاية كاليفورنيا، أمس السبت، رابع أكبر حريق مسجل في تاريخها وسط محاولات مستمرة لأكثر من 6 آلاف رجل إطفاء لمكافحة الحريق بوادي سنترال فالي.
فرق الإطفاء تكافح لإخماد رابع أكبر الحرائق في تاريخ كاليفورنيا
آلاف من رجال الإطفاء يكافحون حريق بارك فاير في ولاية كاليفورنيا  / صورة: Reuters
4 أغسطس 2024

ونقلت وكالة رويترز عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إن الأمطار كانت شحيحة للغاية أمس السبت، فيما لم توفر الحرارة، التي بلغت 38 درجة مئوية، إلى جانب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 25 ميلاً في الساعة أو أكثر في بعض المناطق، راحة كبيرة لرجال الإطفاء الذين يحاولون احتواء حريق بارك الذي أحرق منطقة برية على بعد نحو 161 كيلومتراً شمالي سكرامنتو عاصمة الولاية.

وتواردت مزاعم تقول إن الحريق نشب بسبب شخص أضرم النار عمداً عندما دفع سيارة مشتعلة إلى أسفل وادٍ عمقه 60 قدماً بالقرب من تشيكو في كاليفورنيا في 24 يوليو/تموز الماضي، حسب وكالة رويترز.

ومنذ ذلك الحين أتى الحريق على أكثر من 400 ألف فدان، وهي منطقة أكبر من مدينة لوس أنجلوس، وقال مسؤولون إن الرجل البالغ من العمر 42 عاماً لم يُقر بالذنب حتى أمس السبت، لكن وُجِّهت إليه اتهامات بالحرق العمد واحتُجز دون كفالة.

ودمر الحريق حتى الآن أكثر من 560 منزلاً منذ اندلاعه قبل 11 يوماً، فقد اشتعلت النيران في الأخشاب المتساقطة والحشائش الجافة. وقال مسؤولون إن الحريق جرى احتواؤه بنسبة 27% حتى أمس السبت، كما أُجْلي أكثر من 4000 شخص بسببه.

وقال المسؤولون إن التضاريس الوعرة والبرية تعني أن الأمر يستغرق من ساعتين إلى ثلاث ساعات للوصول إلى خطوط الحرائق. ويُنقل بعض رجال الإطفاء جوّاً إلى الخطوط الأمامية بطائرات هليكوبتر، ومن المتوقع أن يبقى البعض هناك لأيام مع وصول الإمدادات أيضاً.

وبدأ موسم حرائق الغابات المحلي بشكل مكثف، مما يزيد خطر استنزاف موارد مكافحة الحرائق. وطلب المركز الوطني لمكافحة الحرائق بالفعل المساعدة من رجال الإطفاء في أستراليا ونيوزيلندا، الذين سيصلون اعتباراً من السابع من أغسطس/آب وينتشرون في أوريجون وواشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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