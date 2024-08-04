واتُّخذ قرار التأجيل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد أن أظهرت الاختبارات نوعية مياه النهر التي لا تلبي المعايير المطلوبة بعد الأمطار التي هطلت يومي 31 يوليو/تموز والأول من آب/أغسطس، فيما تقرَّرت إقامة التدريب غداً الاثنين.

وقال منظمو الألعاب في بيان: "نتوقع تحسن الأوضاع خلال الساعات المقبلة، لكن ليس للمستوى الذي يسمح بإجراء التدريب"، وأضافوا: "نتيجة هذه الظروف قررنا إلغاء التدريب الليلة تجنباً للاتصال بالرياضيين في وقت متأخر".

وشهدت منطقة باريس هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى رفع مستويات التلوث في نهر السين، حيث تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى النهر. وتسبب استمرار نسبة التلوث المرتفعة في النهر إلغاء تدريبات السباحين المشاركين في الأولمبياد على مدار الأسبوع الماضي.