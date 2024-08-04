سياسة
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أولمبياد باريس.. إلغاء تدريبات السباحة مجدداً لارتفاع التلوث بنهر السين
ألغى منظمو أولمبياد باريس تدريب السباحة ضمن منافسات الثلاثي "الترياثلون"، الذي كان مقرراً اليوم الأحد، بسبب ارتفاع معدلات التلوث في نهر السين نتيجة هطول أمطار غزيرة على العاصمة الفرنسية في الآونة الأخيرة.
أولمبياد باريس.. إلغاء تدريبات السباحة مجدداً لارتفاع التلوث بنهر السين
رياضيون يسبحون في السين ضمن منافسات الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 31 تموز/يوليو 2024 / صورة: Reuters
4 أغسطس 2024

واتُّخذ قرار التأجيل في ساعة متأخرة من الليلة الماضية بعد أن أظهرت الاختبارات نوعية مياه النهر التي لا تلبي المعايير المطلوبة بعد الأمطار التي هطلت يومي 31 يوليو/تموز والأول من آب/أغسطس، فيما تقرَّرت إقامة التدريب غداً الاثنين.

وقال منظمو الألعاب في بيان: "نتوقع تحسن الأوضاع خلال الساعات المقبلة، لكن ليس للمستوى الذي يسمح بإجراء التدريب"، وأضافوا: "نتيجة هذه الظروف قررنا إلغاء التدريب الليلة تجنباً للاتصال بالرياضيين في وقت متأخر".

وشهدت منطقة باريس هطول أمطار غزيرة على نحو غير معتاد خلال الأسابيع الأخيرة، مما أدى إلى رفع مستويات التلوث في نهر السين، حيث تتدفق مياه الصرف الصحي غير المعالَجة إلى النهر. وتسبب استمرار نسبة التلوث المرتفعة في النهر إلغاء تدريبات السباحين المشاركين في الأولمبياد على مدار الأسبوع الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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