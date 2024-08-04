سياسة
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استفزازات وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال
تتوالى اقتحامات المستوطنون الإسرائيليون باحات المسجد الأقصى المبارك، إذ اقتحم، اليوم الأحد، عشرات المستوطنين المسجد من باب المغاربة تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.
استفزازات وطقوس تلمودية.. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية الاحتلال / صورة: مواقع تواصل
4 أغسطس 2024

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد المبارك في شكل مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، مؤدِّين طقوساً تلمودية".

فيما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن شهود عيان، أن "شرطة الاحتلال حوّلت البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة إلى ثكنة عسكرية، ونشرت مئات من عناصرها على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات المسجد الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية عند أبوابه وأبواب البلدة القديمة، وفرضت قيوداً على دخول المصلين".

يأتي ذلك بينما تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتُواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني في غزة.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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