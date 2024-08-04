سياسة
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إعلام عبري: إسرائيل تستعد لهجمات "شاملة ومميتة" من إيران وحزب الله
حذرت وسائل إعلام إسرائيلية من احتمال هجوم مشترك ضد إسرائيل من حزب الله وإيران ووكلائها قد يشمل تل أبيب، وأشارت التقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية تدرس جميع الخيارات المحتملة، على اعتبار أن الهجمات قد تكون "شاملة ومميتة".
إعلام عبري: إسرائيل تستعد لهجمات "شاملة ومميتة" من إيران وحزب الله
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي في وزارة الدفاع بتل أبيب / صورة: Reuters
4 أغسطس 2024

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت، اليوم الأحد، إن السلطات الأمنية الأمنية والسياسية في إسرائيل كثفت مشاوراتها مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي البارز في حزب الله اللبناني، فؤاد شكر.

وأضافت الصحيفة أن المشاورات أسفرت عن أن "هجوماً مشتركاً أو منفصلاً من جانب حزب الله اللبناني وإيران ووكلائها أمر حتمي"، وأن "توقيت الرد نطاقه ما زال غير مؤكد"، مشيرةً إلى أن المحادثات المكثفة حول كيفية رد إسرائيل على الهجمات المحتملة ضدها ما زال مستمراً.

ولفتت إلى أن المسؤولين ناقشوا أيضاً خيار تحرك إسرائيل أولاً وشن "هجوم وقائي"، إذ طُلب من الوزارات في إسرائيل "الاستعداد لكل السيناريوهات التي قد تتطور إلى حرب على 5 جبهات ستُضرب فيها آلاف النقاط على أراضيها"، وفق الصحيفة.

ويتوقع مسؤولو الأمن الإسرائيليون أن حزب الله يستعد لهجوم كبير ضد إسرائيل "لن يقتصر على الأهداف العسكرية"، حسب الصحيفة.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، رفع حالة التأهب تحسباً لردود من حماس وحزب الله وإيران على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في طهران، فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بحزب الله، فؤاد شكر، في بيروت مساء الثلاثاء.

وكانت 15 من شركات الطيران ألغت، أمس السبت، رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، تزامناً مع طلب الدول المختلفة من رعاياها الخروج من لبنان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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