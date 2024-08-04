وأعلنت سرايا القدس أيضاً استهداف موقع "ناحل عوز" ومستوطنة "بئيري" برشقة صاروخية، بالاشتراك مع قوات الشهيد عمر القاسم، من مدينة خان يونس، بعد 4 أيام على انسحاب جيش الاحتلال من المدينة إثر عملية عسكرية مدمرة نفذها فيها.

في السياق، أعلنت كتائب القسام إطلاق رشقة صاروخية تجاه منطقة "غان يفنه" ومدينة أسدود "ردّاً على المجازر المرتكبة بحق أبناء الشعب الفلسطيني وقادة المقاومة".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، ذكر في وقت سابق الأحد، أنَّ 5 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة تجاه جنوب البلاد، سقط أحدها في منطقة المجلس الإقليمي دون وقوع إصابات.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب صفارات الإنذار التي جرى تفعيلها جنوب إسرائيل، رُصدت 5 قذائف صاروخية أُطلقت من جنوب قطاع غزة"، ولم يوضح جيش الاحتلال في بيانه ما إذا كان اعترض الصواريخ الأربعة الأخرى أم لا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها صواريخ من غزة تجاه منطقة "غان يفنه" شرق أسدود ومحيطها منذ 7 أشهر، فيما أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الصواريخ أُطلقت من خان يونس جنوبي القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أمريكي- حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.