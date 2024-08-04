وقال المتحدث باسم الجهاز محمود بصل، في بيان إن "30 فلسطينياً استشهدوا وأصيب عشرات آخرون غالبيتهم من الأطفال بقصف إسرائيلي على مدرستي حسن سلامة والنصر اللتان تؤويان نازحين في حي النصر". وأفاد بأن "80% من شهداء وجرحى المجزرة الجديدة هم من الأطفال". وأضاف: "الاحتلال يرتكب مجزرة بكل معنى الكلمة في مدرستي النصر وحسن سلامة، والمشهد صعب ومأساوي في مدينة غزة". وبذلك يرتفع عدد المدارس التي استهدفها جيش الاحتلال الإسرائيلي في أقل من 24 ساعة إلى 3 جميعها تقع بمدينة غزة.

وقال شهود عيان: "إنّ طائرات إسرائيلية شنت سلسلة غارات متزامنة وبوقت واحد على مدرستي النصر وحسن سلامة بحي النصر". وأوضح الشهود أن الغارات الإسرائيلية تسببت بتدمير الجناح الشمالي لمدرسة النصر النموذجية والذي يتكون من 3 طوابق، علاوة على تدمير الطابق الأرضي في مدرسة حسن سلامة والذي يحتوي على غرفة الإدارة وصفوف النازحين.

وأضافوا أن المدرستين تقعان في منطقة سكنية مكتظة بالسكان والنازحين وتؤوي مئات الأهالي النازحين إليها بعد تدمير منازلهم في مدينة غزة ومحافظة شمالي القطاع. وأفادت مصادر ميدانية بـ"تناثر جثامين وأشلاء شهداء في الساحة الرئيسية لمدرسة حسن سلامة في مشهد فاجع تسبب بحالة من الذعر والخوف بين النازحين".

في سياق متصل، أفادت مصادر طبية باستشهاد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح الزريعي ووالدته بقصف إسرائيلي استهدف منزله بمدينة دير البلح وسط القطاع.

واستُشهد 19 فلسطينيّاً وأُصيب آخرون بجراح مختلفة فجر الأحد في سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، إحداها استهدفت خياماً للنازحين في ساحة مستشفى شهداء الأقصى.

تمهيد لهجوم جديد على خان يونس

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، سكان 7 أحياء في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة بإخلائها قسراً، تمهيداً لشن هجوم جديد عليها، بداعي إطلاق حركة حماس صواريخ منها.

يأتي ذلك بعد 4 أيام على شن الجيش هجوماً مدمراً على مناطق زعم سابقاً أنها "آمنة" شرقي خان يونس، ما خلّف 255 شهيداً ودماراً واسعاً. وقال متحدث جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، عبر منصة إكس: على سكان أحياء جورت اللوت، والمنارة، ومعن، وقيزان النجار، وقيزان أبو رشوان، والسلام والحشاش "إخلاء المنطقة بشكل فوري إلى المنطقة الإنسانية".

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال انسحابه من خان يونس بعد تنفيذ عملية عسكرية استمرت 8 أيام دمر خلالها المنازل والبنية التحتية تدميراً واسعاً. وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة آنذاك باستشهاد 255 فلسطينياً وإصابة المئات جراء مجازر ارتكبها الجيش في خان يونس.

استشهاد أكثر من ألف فلسطيني بمراكز الإيواء

بدوره، كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال قتل 1040 فلسطينياً في نحو 172 مركزاً مأهولاً للإيواء في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال المكتب في بيان، "إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين مروّعتين بمدينة غزة، الأولى في مدرسة حسن سلامة والثانية في مدرسة النصر، فيكون الجيش بهاتين المجزرتين قد قصف واستهدف منذ بدء حرب الإبادة الجماعية، 172 مركزاً للإيواء مأهولاً بعشرات آلاف النازحين".

وأضاف: "بين هذه المراكز 152 مدرسة مأهولة بالنازحين، منها مدارس حكومية ومدارس تابعة لوكالة الغوث الدولية (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، وقد تجاوز الشهداء الذين ارتقوا داخل المدارس أكثر من 1040 شهيداً". واعتبر استمرار هذه المجازر "استكمالاً لجرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني للشهر العاشر على التوالي".

وأشار إلى "تركيز جيش الاحتلال بشكل كبير على استهداف وقصف النازحين المدنيين داخل المدارس، كما يستهدف تجمعات النازحين المدنيين بشكل عام خاصة في المناطق التي يزعم الاحتلال بأنها مناطق آمنة، وذلك وفق خطة مدبرة ومخطط لها بهدف القتل العمد وتحقيق أكبر قدر ممكن من الضحايا المدنيين".

وتابع أن هذه المجازر تتزامن مع "إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها من الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وإغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى".

وأمس السبت، استشهد 16 فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان، وفق الدفاع المدني بغزة.